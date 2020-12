Coronavirus, a Natale si fermano anche i tamponi: solo 34 nuovi positivi in Liguria

Genova. Sono 34 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 521 tamponi molecolari (incidenza al 6,5%) e 523 antigenici rapidi processati nelle ultime ventiquattr’ore. È il dato che emerge dal bollettino della Regione, chiaramente influenzato dalla pausa dei laboratori di analisi nel giorno di Natale. Gli ospedalizzati risultano in lieve aumento, 11 in più di ieri, e si registrano 2 decessi del 24 dicembre.

Il dettaglio per residenza

IMPERIA (Asl 1): 0

SAVONA (Asl 2): 18

GENOVA: 3, di cui:

· Asl 3: 2

· Asl 4: 1

LA SPEZIA (Asl 5): 13

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Le persone attualmente positive sono 5.794, cioè 12 in meno rispetto a ieri, concentrati soprattutto in provincia di Genova (3.121). I nuovi guariti nell’ultima giornata sono 44.

I ricoverati negli ospedali liguri sono 738 di cui 66 in terapia intensiva: al San Martino 211, all’Evangelico 1, al Galliera 90, al Gaslini 3, al Villa Scassi 66, a Sestri Levante 75. In isolamento domiciliare 4.934 persone (8 meno di ieri)

I soggetti in sorveglianza attiva sono 5.640, di cui 2.910 in Asl 1 e 531 in Asl 4.