Coronavirus, 472 nuovi casi in Liguria: il tasso di positività rispetto ai tamponi sale all’11%

Genova. Sono 472 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati dal bollettino di oggi di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 4153 tamponi molecolari effettuati. Sale dunque all’11,3% – oltre la soglia di guardia del 10% – il tasso di positività rispetto ai test. Oltre ai tamponi molecolari sono stati processati anche 4726 tamponi “rapidi” antigenici.

I nuovi 472 casi sono così distribuiti:

IMPERIA (Asl 1): 82

SAVONA (Asl 2): 154

GENOVA: 178, di cui:

· Asl 3: 118

· Asl 4: 60

LA SPEZIA (Asl 5): 58

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Il bollettino di oggi registra 11 decessi, persone morte tra il 21 e il 29 dicembre. I guariti sono 295, sia con doppio tamponi che lo certifica sia perché hanno superato i 21 giorni consecutivi senza sintomi.

L’unica notizia positiva è il ritorno a un calo algebrico degli ospedalizzati: sono 16 meno di ieri e quindi 759 in totale negli ospedali liguri. Le terapie intensive sono a quota 65. Cresce ma di sole 8 unità il numero delle persone in quarantena, curate a domicilio o asintomatiche. In tutto in Liguria sono 4861.

In Liguria il numero totale di casi di Covid “attivi” è pari a 5997 persone, di cui 3179 in provincia di Genova.