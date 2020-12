Coronavirus, 422 nuovi casi positivi e 942 guariti ma ci sono altri 26 morti

Genova. Sono 422 i nuovi casi positivi di coronavirus in Liguria registrati dal bollettino odierno di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 4957 tamponi effettuati. Dunque il tasso di positività per i tamponi totali è dell’8,5%. In Liguria ci sono al momento 11497 casi attivi di Coronavirus, di cui 6677 in provincia di Genova.

Pesante il numero relativo ai decessi: 26 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di persone morte tra il 26 novembre e la giornata di ieri. Quattro di queste persone avevano meno di 65 anni.

Continua a scendere il numero di ospedalizzati, 1034, in totale nelle strutture liguri, 31 in meno rispetto a ieri. Stabili e verso la discesa sotto quota 100 le terapie intensive, 102 complessivamente.

Da oggi il ministero della Salute impone la presenza del numero di tamponi antigenici “rapidi” effettuati. Il totale dal 2 novembre è di 76.183 unità: da domani si potrà valutare quanti nuovi test rapidi vengono fatti ogni giorno anche in Liguria.

Sono 942 i guariti, certificati da tampone o per il trascorrere dei 21 giorni dagli ultimi sintomi. I soggetti ricoverati a casa, o asintomatici ma in quarantena, sono 10424, 510 meno di ieri.