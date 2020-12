Coronavirus, 305 nuovi casi in Liguria e 15 morti: crescono le quarantene

Genova. Sono 305 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi dal bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 4043 tamponi molecolari effettuati. Il tasso di positività sui test è quindi del 7,5%, quindi al di sotto di quel livello di guardia stabilito dagli esperti attorno al 10%. I tamponi antigenici registrati dal bollettino nelle ultime 24 ore sono 3140.

Al momento in Liguria ci sono 5784 casi di Covid “attivi” di cui 3095 nel territorio della provincia di Genova. Qui di seguito il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata.

• IMPERIA (Asl 1): 41

• SAVONA (Asl 2): 83

• GENOVA: 96, di cui:

· Asl 3: 76

· Asl 4: 20

• LA SPEZIA (Asl 5): 83

Cala di cinque unità il numero di ospedalizzati, che si assestano oggi a 774 pazienti negli ospedali liguri. Le terapie intensive non scendono al di sotto delle 60 ormai da giorni (sono 63). Ieri il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha spiegato di aver fatto pressione sui dirigenti sanitari affinché il meccanismo delle dimissioni non si inceppasse in questi giorni festivi.

Le persone decedute registrate nelle ultime 24 ore sono 15. Si tratta di pazienti morti tra il 12 novembre e il 28 dicembre.

I guariti sono 212 in più rispetto a ieri, 50931 in totale dall’inizio dell’emergenza.

Tornano a salire le persone in isolamento domiciliare – in quarantena – asintomatici o con sintomi curabili a casa che sono 76 più di ieri, 4985 in totale in Liguria.