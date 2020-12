Coronavirus, 285 nuovi contagi: torna a crescere il numero dei positivi in Liguria

Genova. Sono 285 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.126 tamponi molecolari e 1.610 test antigenici rapidi eseguiti nelle ultime ventiquattro ore. È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione coi dati inviati al ministero della Salute. Scendono ancora i ricoveri negli ospedali e si registrano altri due deceduti.

Torna a crescere per la prima volta dopo molte settimane il numero degli attualmente positivi che sono 7.627 in totale, cioè 40 in più di ieri. I nuovi guariti sono 243, meno dei nuovi positivi.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

Imperia (Asl 1): 24

Savona (Asl 2): 43

Genova: 169, di cui:

· Asl 3: 124

· Asl 4: 45

La Spezia (Asl 5): 48

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Negli ospedali sono 765 i pazienti ricoverati, di cui 70 in terapia intensiva. Per quanto riguarda Genova sono 218 al San Martino, 2 all’Evangelico, 99 al Galliera, 5 al Gaslini, 80 al Villa Scassi. Nel Tigullio 78 a Sestri Levante e 3 a Lavagna. In isolamento domiciliare 6.070 pazienti (254 in meno di ieri).

Gli attualmente positivi sono residenti per la maggior parte in provincia di Genova (4.123). Da segnalare ancora 6.249 soggetti in sorveglianza attiva (2.793 in Asl 3 e 511 in Asl 4).