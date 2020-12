Coronavirus, 275 nuovi positivi in Liguria su 4672 tamponi ma raddoppiano i nuovi casi in Asl3

Genova. Sono 275 i nuovi casi positivi al coronavirus riportati nel bollettino di oggi, lunedì 15 dicembre, di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 4672 tamponi effettuati. Il tasso di positività sui tamponi (totali, non sulle persone testate per la prima volta) è del 5,8% (ieri era del 5,1%). Da notare tuttavia il raddoppio dei casi nella Asl3 genovese: sono 103 (ieri erano 54) mentre salgono a 40 nella Asl4

I tamponi rapidi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 2.916. Al momento in Liguria abbiamo quindi 80522 casi “attivi” di covid. Di questi 4313 si trovano nel territorio della provincia di Genova.

Gli ospedalizzati nelle strutture ospedaliere della Liguria sono 826, 13 meno di ieri. Le terapie intensive occupate sono 71, dato stabile nelle ultime 24 ore.

Cala liemente ma resta ancora a due cifre il numero dei morti: sono 11 quelli registrati nel bollettino di oggi sono deceduti tra il 3 dicembre e la giornata di ieri.

Sono 354 i guariti rispetto a ieri, o con tampone che lo certifica o perché trascorsi 21 giorni dagli ultimi sintomi. 73 persone in meno, da oggi, sono in quarantena, portando a 7203 il numero totale di chi è curato a casa o asintomatico.