Coronavirus, 216 nuovi casi su 3789 tamponi: lieve aumento dei pazienti in ospedale

Genova. Sono 216 più di ieri i casi positivi al coronavirus registrati nel bollettino di oggi di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 3789 tamponi totali effettuati e quindi il tasso di positività si attesta al 5,7%, una buona percentuale anche rispetto ai giorni scorsi.

Sono 3059 i tamponi cosiddetti rapidi effettuati nelle ultime 24 ore segno che gli ambulatori stanno continuando a lavorare a regime (ci sarà una pausa, per alcuni di essi, durante i giorni delle feste tra Natale e l’epifania)

C’è una lieve inversione di tendenza, che potrebbe far preoccupare, nel numero degli ospedalizzati che cresce rispetto a ieri di 7 unità (765 totali negli ospedali della Liguria). L’aspetto positivo è che diminuiscono comunque le terapie intensive, in tutto 65, 5 meno di ieri.

Ancora a due cifre il numero dei morti, sono 16 le persone uccise dal covid e registrate dal bollettino di oggi. Si tratta di pazienti deceduti tra il 13 e il 19 dicembre. Da capire se nel weekend non ci siano state vittime o se non siano ancora state comunicate ad Alisa.

I guariti sono 270, le persone in isolamento domiciliare in tutto sono 5703, 127 meno di ieri. Sono 5952 i soggetti in sorveglianza attiva.