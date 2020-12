Coronavirus, 128 nuovi casi in Liguria e 23 morti: 10 mila persone ancora positive

Genova. Sono 128 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 1,424 tamponi e 2.492 test antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Sono i dati dell’ultimo bollettino di Regione Liguria sull’emergenza sanitaria: l’incidenza dei positivi sui tamponi è di circa il 10%.

Calano le ospedalizzazioni con 1 paziente in meno: ad oggi sono 959 le persone ospitate negli ospedali liguri, di cui 92 in terapia intensiva. Si registrano ancora 23 morti, deceduti dal tra il 4 e il 6 dicembre, di cui il più giovane aveva 65 anni.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL 1: 4

ASL 2: 3

ASL 3: 90

ASL 4: 18

ASL 5: 7

Oltre a questi sono anche registrati 10 positivi residenti fuori regione, temporaneamente domiciliati in Liguria.

Calano i pazienti Covid assistiti al San Martino con 3 paziente in meno (ora sono 272 i ricoverati di cui 30 in terapia intensiva). La situazione degli altri ospedali genovesi: 22 all’Evangelico, 131 al Galliera, 11 al Gaslini, 127 al Villa Scassi, 0 al Gallino. In isolamento domiciliare 9.051 persone, 405 in meno rispetto a ieri

Gli attualmente positivi sono 10.030 cioè 405 in meno rispetto a ieri contando 510 guariti (con tampone negativo o scomparsa dei sintomi da 21 giorni). La maggior parte dei contagiati è sempre in provincia di Genova (5.760). In sorveglianza attiva invece 8.840 persone (3.721 sulla Asl 3, 936 sulla Asl 4).