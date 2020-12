Cornigliano, incendio nella notte: a fuoco un’auto e un furgone

Genova. Notte di lavoro per i vigili del fuoco nel Ponente genovese. Per cause ancora da accertare intorno alle 2 un incendio ha interessato un’auto e un furgone parcheggiati in via dei Sessanta, sulle alture di Cornigliano.

Sul posto sono intervenuti i pompieri che in breve tempo hanno estinto le fiamme evitando che il rogo si estendesse ad altre vetture e oggetti nelle vicinanze.

Non risultano persone ferite o altri danni. La via è regolarmente aperta al traffico