Contributo-Covid ai club dei campionati nazionali LND: 6000 euro a società da risorse Sport e Salute

Il Consiglio Federale, tenutosi il 22 dicembre a Roma, ha deliberato lo stanziamento di un contributo-Covid in favore delle Società che partecipano alle competizioni nazionali della Lnd di Serie D, Calcio a 5 Serie A maschile e femminile, per un importo pari a 6000 euro per singolo club, utilizzando le risorse messe a disposizione della FIGC da Sport e Salute.

“Si tratta di un parziale rimborso per i costi sostenuti dalle Società per poter garantire lo svolgimento dei rispettivi campionati – ha commentato il Presidente Cosimo Sibilia, a margine del Consiglio – Per la Serie D, come già anticipato e compatibilmente con le risorse disponibili è previsto un ulteriore intervento da parte del Dipartimento Interregionale, entro il mese di gennaio”.

Queste invece le parole di Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, intervenuto a proposito della possibile riapertura al pubblico degli stadi già nel mese di gennaio. “Escludo che a gennaio ci possa essere questa possibilità. Per un motivo semplice: ognuno spera di riprendere i propri hobby e le proprie attività professionali, noi come governo dobbiamo avere una scala di priorità. Ed e su quelle priorità che dobbiamo concentrarci. Non è un problema solo di ventimila spettatori su sessantamila posti all’Olimpico, perché questi numeri significano controlli, trasporti, gestire una macchina che non è prioritaria rispetto alla scuola o al sistema industriale. Il mio desiderio è di rivedere i tifosi allo stadio, ma non credo che accadrà a gennaio”.