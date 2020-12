Consiglio regionale, il presidente Medusei incontra Bucci: “Apprezzo la sua concretezza”

Genova. Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha incontrato il sindaco di Genova Marco Bucci. A poche settimane dalla sua elezione, il presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria ha avviato una serie di incontri con i più alti rappresentanti istituzionali a livello regionale e locale.

“Apprezzo – dichiara – la concretezza, lo spirito operativo di Marco Bucci e il suo esempio di buona amministrazione e sono convinto che questo incontro sarà il primo di una lunga serie nello spirito di una proficua collaborazione e di un confronto franco e aperto”.

Secondo il presidente, infatti, “l’attività amministrativa deve essere ispirata ad una stretta collaborazione fra gli Enti che rappresentano i cittadini liguri per perseguire la crescita e lo sviluppo armonico di tutta la Regione. Oggi, dunque, è stato un grande onore – dichiara Medusei – incontrare il sindaco della città capoluogo di Regione, non solo in quanto rappresenta una parte considerevole di cittadini liguri, ma perché è necessario sviluppare una comunicazione assidua e costante fra Istituzioni nell’interesse comune di tutti i liguri”