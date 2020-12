Concessioni autostrade, ancora un rinvio di Cdp. Atlantia avanti con nuova società per vendita Aspi

Genova. Atlantia pronta a scindere il proprio pacchetto azionario creando una nuova società da mettere sul mercato, mentre resta in attesa della proposta definitiva delle cordata guidata dalla Cassa depositi e prestiti, che ha annunciato di non essere ancora pronta.

Questo il nuovo “passo a metà” della vicenda sul passaggio delle concessioni autostradali oggi controllate dalla famiglia Benetton tramite Atlantia, che possiede l’88% delle azioni di Aspi. Quota che passerà interamente alla nuova società “Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.”, che a sua volta, in teoria dovrebbe essere poi acquisita da CDP Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets.

In teoria perchè ad oggi una proposta vincolante non è ancora stata messa sul tavolo, e più volte Atlantia ha fatto capire che la vendita del pacchetto potrebbe anche arrivare apertamente sul mercato, se Cdp non rispettasse le aspettative degli accordi.

Il rimando di Cdp è stato comunicato lo scorso 30 novembre, e ieri Atlantia ha fatto sapere che il cda si riunirà come previsto a metùà dicembre appunto per formalizzare come da programma la creazione della nuova azienda, in attesa di nuove da Roma. Che si fanno attende, come da programma.