Circumnavigando Festival al via live e online il 26 dicembre

Genova. Sabato 26 dicembre salpa la ventesima edizione del Circumnavigando Festival Internazionale di Circo Teatro.

Live e online sulle pagine social di Associazione Sarabanda fino a mercoledì 30 dicembre.

Nella prima giornata sono in programma le acrobazie di Margherita Mischitelli, i Gandini Jugglings e la musica di Lena Willikens per “Phantom Kino Ballet”.

La kermesse ideata e diretta da Boris Vecchio parte sabato 26 dicembre nel cuore del centro storico genovese, con il viaggio acrobatico e fiabesco di Margherita Mischitelli e il vortice ipnotico della sua ruota. La performance tratta dal suo spettacolo “Amore Pony” coinvolgerà da finestre e balconi gli abitanti di via Masherona 9, sotto l’egida del progetto #circodiquartiere.

Una protagonista eccentrica e naïf condurrà all’interno dell’inafferrabile mondo amoroso, con la magia della sua rue Cyr, uno spettacolare attrezzo acrobatico nato nel 2003, cioè a circa 5003 anni dall’invenzione della ruota, che animato dal corpo dell’artista dà vita un caleidoscopio di emozioni. Lo show – adattato site specific per Circumnavigando proprio in reazione alla situazione straordinaria che stiamo vivendo – sarà visto live dal condominio di ringhiera che cinge la corte interna (nel rispetto del divieto anti-assembramento di pubblico in presenza), ma anche visibile gratuitamente a tutti in diretta online.

La giornata continua in diretta web dalla Gran Bretagna (ore 18.30) con Sean Gandini e Kati Ylä-Hokkala – fondatori dei grandi Gandini Juggling, una delle compagnie di circo contemporaneo più importanti nel panorama internazionale.

Boris Vecchio presenterà gli ospiti e il grande lavoro che hanno svolto in questi anni. Un’originalissima ricerca che dal 1992, sta indagando tutte le possibili funzioni della giocoleria e intersecando, fra virtuosismo e sperimentazione, i diversi linguaggi di teatro, musica, danza. Non mancheranno i contributi video tatti dal loro incredibile “Smashed”, che Circumnavigando proporrà live e in versione integrale al Teatro Ivo Chiesa il prossimo anno, sempre in coproduzione con il Teatro Nazionale di Genova: un raffinato omaggio a Pina Bausch e al suo Tanztheater pensato per nove straordinari giocolieri, capaci di alternare crudeltà, umorismo e senso dell’assurdo.

Si chiude alle 20 in diretta esclusiva su Web Radio Goodmorning Genova e sul canale Electropark Festival MixCloud con Lena Willikens, punto di riferimento della musica elettronica mondiale. Sarà uno show radiofonico nella forma ibrida talk/dj set curato da Electropark con la partecipazione della grande DJ e performer tedesca. Al Circumnavigando Festival l’artista trasmette alcune parti del coinvolgente progetto musicale performativo “Phantom Kino Ballett”, in dialogo aperto con il progettista-attivista musicale Gabriele Marozzi sul rapporto tra arti e musica elettronica, sulle esperienze sociali ed estetiche del ballo e della pratica performativa, e sul ruolo della donna nell’industria musicale creativa.