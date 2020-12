Cinghiali in lotta per il dominio di Genova: “Mugrugni” è il nuovo gioco da tavolo per le feste

Genova. Anno 2814, la razza umana si è estinta da tre secoli e una nuova specie di cinghiali umanoidi lotta per il predomino del territorio contendendosi i 40 quartieri di Genova. Sono le gustosissime premesse di Mugrugni, il nuovo gioco da tavolo tutto made in Zena che ha le carte in regola per tener compagnia alle famiglie durante queste insolite feste di Natale ai tempi del coronavirus.

A produrlo è Demoela, una cooperativa genovese nata nel 2016 dall’idea di tre amici, che ultimamente si è specializzata in produzioni che fondono i giochi da tavolo più popolari – come Risiko e Monopoly – con l’identità locale dei territori.

Così, per restare delle nostre parti, sono nati anche Zena 1814, gioco di strategia ambientato all’epoca del Congresso di Vienna, quando la Repubblica di Genova perse l’indipendenza (e non è casuale che Mugrugni sia ambientato mille anni dopo), e Sv-La Riviera, in cui per vincere bisogna acquistare proprietà e arricchirsi tra città e paesi della provincia di Savona.

E allo stesso modo anche in Mugrugni è proprio Genova il terreno di scontro. Solo che a sfidarsi non sono contingenti di carri armati ma cinque tribù di cinghiali dai nomi esilaranti: la Cumpa delle Legere, la Gradinata delle Beline, il Circolo dei Scignuri, la Tribù dei Besughi e il Collettivo degli Sciacaeli.

Per giocare si usa un tabellone che rappresenta il territorio genovese suddiviso in 40 quartieri, pedine colorate, dadi e tre tipi diversi di carte (carte obiettivo, carte evento e carte azione). Tutto concorre a determinare l’esito del gioco, ma soprattutto ci vuole una buona dose di strategia personale per battere gli avversari e portare la propria tribù di Mugrugni a conquistare tutta la città. Qualcosa che, tra l’altro, non è poi così lontano dalla realtà odierna.

Il gioco – sviluppato da Luigi Cornaglia, Alberto Barbieri e Simone Murgia – è disponibile in diversi punti vendita a Genova e in Liguria, tra cui negozi di giocattoli e librerie, ma anche sul sito ufficiale di Demoela dove si può ancora ordinare in tempo per le feste.