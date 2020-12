Chiavari, sgomberato accampamento abusivo vicino al mare

Chiavari. L’amministrazione comunale di Chiavari ha fatto sgomberare stamani un gruppo di persone senza fissa dimora, in prevalenza di origini rumene si legge in una nota, che stazionavano da tempo in rifugi di fortuna nell’area tra piazza Giovanni Paolo II ed il mare. G

li uomini della polizia municipale sono entrati in azione dopo una ordinanza sindacale che ha preso atto di tante segnalazioni giunte dai cittadini e dai sopralluoghi dei vigili urbani. Sono state trovate situazioni igienico sanitario pessime spiega ancora il Comune, con la presenza di rifiuti di ogni genere e resti di bivacchi, di fuochi per cuocere, materassi e tende.

L’accesso all’area è vietato ma il gruppo di persone che l’abitava aveva rotto le recinzioni per superare gli sbarramenti. Secondo il Comune si era creata anche una situazione di insicurezza essendo il gruppo di persone, che viveva in situazione di grande degrado dice una nota, a stretto contatto con il centro urbano