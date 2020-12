Chiavari, rogo nella notte: sette motorini distrutti dalle fiamme. Indagano i carabinieri

Genova. Un rogo improvviso è scoppiato ieri notte in corso Dante, nel cuore di Chiavari, facendo scattare l’allarme per un possibile piromane in azione.

Presi di mira alcuni motorini parcheggiati: le fiamme, che si sono propagate velocemente, hanno letteralmente distrutto cinque scooter, mentre altri due sono rimasti danneggiati dal calore.

Indagano i carabinieri di Chiavari, che sono arrivati sul posto per fare i rilievi di rito e per capire se l’incendio è scoppiato per cause tecniche o per la mano di un piromane. Per fortuna non si registrano feriti.