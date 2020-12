Centro storico, negozio aperto a Natale nonostante i divieti: multato il dipendente

Genova. Aperto il 25 dicembre, nonostante i divieti della “zona rossa” istituiti nei giorni festivi del periodo natalizio. Per questo ieri pomeriggio la polizia di Genova ha sanzionato il dipendente di un esercizio commerciale in via San Luca, nel centro storico di Genova. ,

L’uomo è un 37enne cittadino del Bangladesh e la sua attività non rientrava tra quelle che possono restare aperte in deroga ai divieti. Il questore ha disposto la chiusura del negozio per cinque giorni.

Oggi e domani, giorni festivi, possono restare aperti i supermercati, i negozi di beni alimentari e di prima necessità, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le tabaccherie, le lavanderie, le tintorie, i parrucchieri e i barbieri. Aperti anche benzinai, ferramenta, librerie, cartolerie, attività di vendita di articoli sportivi, concessionarie, fiorai e i negozi che vendono prodotti e alimenti per animali.