CDM Futsal, sconfitta onorevole con la prima in classifica

Genova. Un nuovo arrivo ed una buona prestazione tirano su il morale alla CDM Futsal, che si ritrova ad occupare l’ultima posizione nel campionato di Serie A.

Da alcuni giorni veste la maglia della squadra genovese Alejandro Vega, spagnolo, laterale difensivo. Classe 1985, ex, tra le altre, del Fisiomedia Manacor e da sei anni in Italia dove ha indossato le maglie di Real Rieti, Meta Catania, CMB Grassano. Ha iniziato la stagione in corso nel Futsal Cobà.

I genovesi, nella partita valevole per la nona giornata, a Pescara, hanno affrontato l’Acqua&Sapone, squadra che occupa la prima posizione in classifica. Come da pronostico, il successo è andato a padroni di casa, che viaggiano a punteggio pieno con sei successi in altrettante partite.

La rete di Jeferson Fernando Titon ha portato in vantaggio i genovesi dopo 8’05”. Rafinha e Murilo hanno ribaltato il risultato, portando le squadre all’intervallo sul 2-1. Nel secondo tempo i centri di Lukaian e Misael hanno spinto l’Acqua&Sapone sul più 3. Fabinho ha accorciato le distanze, ma le segnature di Calderolli e Lukaian hanno posto fine alle speranze della squadra ligure: 6 a 2 il risultato finale.

Scarpitti ha schierato l’Acqua&Sapone Unigross con Mammarella, Rafinha, Fusari, Coco, Lukaian; Mambella, Fior, Patricelli, Marrazzo, Murilo, Calderolli, Gui, Misael, Dudu.

Michele Lombardo ha potuto contare su Lo Conte, Pizetta, Foti, Titon, Fabinho, Pozzo, Vignolo, Manca, Ortisi, Marzano, Joao Vitor, Rivera, Piccarreta, Vega.

Hanno arbitrato Falcone (Foggia) e Lamanuzzi (Molfetta); al cronometro Gerardi (Pescara). Sono stati ammoniti Pizetta, Dudu, Coco, Vega, Ortisi, Foti.

Sabato 12 dicembre alle ore 17, a Campo Ligure, la CDM Futsal affronterà la Came Dosson.

In Serie B c’è una lunga serie di incontri da recuperare. Nei giorni scorsi ne sono stati giocati alcuni, senza gloria per le squadre liguri.

Sabato 28 novembre l’Athletic Calcio a 5 è stato battuto per 9-3 dalla Pro Patria San Felice. Sabato 5 dicembre i chiavaresi hanno affrontato un’altra dura trasferta e sono stati travolti per 10-1 dall’Olimpia Regium Reggio Emilia. Lo stesso giorno il Lavagna si è arreso col risultato di 7-1 al Fossolo 76.

In graduatoria l’Athletic resta fermo a quota 3 punti, il Lavagna a 1. Hanno giocato, rispettivamente, sei e tre incontri.

