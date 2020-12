Ubriaco lancia bottiglie di vetro dalla finestra: denunciato 21enne

Genova. Completamente ubriaco dopo il pranzo ha preso alcune bottiglie di vetro e le ha scagliate contro la finestra.

E’ successo ieri pomeriggio in Salita Santa Maria della Sanità nel quartiere di Castelletto intorno alle 16.

Sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti che hanno identificato e denunciato un 21enne di origine bulgara per getto pericoloso di cose. Il ragazzo si è giustificato spiegando di aver avuto una lite con il padre.

Per fortuna le bottiglie si sono infrante in strada senza colpire nessuno.