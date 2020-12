Carige, sarà l’assemblea dei soci a scegliere il nuovo cda e il presidente dopo la morte di Buonaura

Genova. Cda urgente per Banca Carige dopo la morte del presidente Vincenzo Calandra Buonaura.

Sotto la presidenza del consigliere anziano Francesco Micheli è stato deliberato di non procedere alla cooptazione di un nuovo membro del consiglio di amministrazione e di rimettere all’assemblea dei soci la nomina dei membri del consiglio di amministrazione necessari per riportare il consiglio all’originaria composizione di 10 amministratori e di conseguenza la nomina del presidente e del vicepresidente.

L’assemblea ordinaria è convocata il giorno 22 febbraio 2021 alle 10.30 presso la sede centrale, via Cassa di Risparmio 15 per deliberare su questo ordine del giorno: nomina di amministratori: delibere inerenti e conseguenti; nomina del presidente del cda; nomina del vicepresidente del cda.

A causa dell’emergenza Covid-19, Carige adotterà misure di prevenzione per la partecipazione all’assemblea, nel rispetto di quanto disposto dalle previsioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Ogni informazione riguardante tali misure di prevenzione, insieme alla modalità e ai termini per la legittimazione all’intervento e al voto; la rappresentanza in assemblea tramite il rappresentante designato Computershare spa; l’esercizio del diritto di porre domande, di integrare l’ordine del giorno e di presentare proposte di delibera; la reperibilità della documentazione relativa all’assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative all’assemblea, saranno riportate nell’avviso di convocazione il cui testo integrale sarà messo a disposizione del pubblico da oggi presso la sede sociale della Banca (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo), sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile sul sito www.emarketstorage.com e con le altre modalità normativamente previste.

La restante documentazione assembleare, ivi incluse le relazioni del consiglio all’assemblea sui vari punti all’ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità normativamente previsti.

Fino alla data dell’assemblea le funzioni e i compiti del presidente saranno svolti dal consigliere anziano Francesco Micheli ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 dello Statuto, fermi restando i poteri di rappresentanza legale già attribuiti all’amministratore delegato.