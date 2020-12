Genova. Un camion trasportante carta si è incendiato questa mattina intorno alle 6 mentre transitava in direzione Genova sulla A12, tra Rapallo e Recco.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che con diverse squadre hanno domato le fiamme che nel frattempo hanno distrutto completamente l’autoarticolato. Le operazioni sono ancora in corso e in direzione Genova si segnalano disagi per il traffico con code e rallentamenti.

Foto 2 di 2



Ancora da capire le cause del rogo: stando alle prime ricostruzioni l’incendio sarebbe nato da un malfunzionamento. Non si registrano feriti: l’autista è riuscito a mettersi in salvo chiamando soccorso.