Brutte notizie per i lavoratori precari assunti per emergenza ponte Morandi: proroga non prevista dal governo

Genova. Arrivano brutte notizie sulla possibilità di proroga dei lavoratori precari assunti con l’emergenza del ponte Morandi.

Lo annuncia la Uil Liguria.

L’emendamento non è stato inserito nel decreto mille proroghe che sta per essere emanato dal governo.

Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria si rivolge a Fabiana Dadone, ministro per la Pubblica amministrazione: “Ancora una volta, in un momento di forte difficoltà e con la necessità di far fronte, anche in queste ore, alla continua emergenza in cui si trovano Genova e la Liguria, invece di dare continuità lavorativa ai precari assunti per l’emergenza del ponte, oggi ci si dimentica di loro. Come può una ministra del popolo voltare le spalle a cittadini e lavoratori per chissà quali esigenze, come si può pensare di governare un paese in questo modo, come può, cara ministra, non ascoltare le richieste che arrivano unanimi da politica e istituzioni del territorio? Chiediamo a tutte le forze politiche Genovesi e Liguri, che sostengono questo governo, di pretendere rispetto per una regione che già tanto ha dato sia in perdite economiche che occupazionali: ora sarebbe il momento di cominciare a riscuotere”.