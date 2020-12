Genova. Intorno alle 3 di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio di una baracca in via Canevari, all’altezza dell’ex cinema Alcione.

Il deposito provvisorio era al di là del tunnel che sfocia nell’androne.

Le fiamme non hanno provocato particolari criticità e lo spegnimento non ha richiesto l’evacuazione di persone.