Borzonasca, con la macchina giù dalla scarpata: uomo rimane incastrato tra le lamiere

Genova. Ieri sera i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Borzonasca in località Tigliolo per un incidente stradale rocambolesco e dalla dinamica molto importante.

Un guidatore, infatti, ha perso il controllo dell’auto, che, dopo una carambola, è precipitata per diversi metri in una scarpata a bordo strada: l’uomo è stato in parte sbalzato fuori dall’abitacolo rimanendo incastrato con una gamba sotto il rottame della vettura.

I pompieri, intervenuti dopo pochi minuti, prima si sono assicurati della condizioni dell’uomo, per fortuna non gravi, e poi hanno stabilizzato il mezzo ancora sospeso tra gli alberi e il versante. Una volta fatto ciò hanno potuto procedere con cuscini pneumatici e gli attrezzi idraulici per liberare la gamba del conducente. Sul posto anche i medici del 118, che hanno poi trasportato il guidatore al più vicino ospedale.