Genova. La scorsa notte la squadra dei vigili del fuoco di Bolzaneto è intervenuta in via Barchetta per l’incendio di una vettura.

Il forte calore sviluppatosi ha coinvolto anche l’automobile parcheggiata di fronte e anche danni lievi si sono verificati sulla facciata dell’edificio più vicino.

Sul posto polizia e polizia scientifica per le indagini del caso.