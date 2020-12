“Basta togliere ai lavoratori”, venerdì nuova protesta di infermieri e personale sanitario

Genova. Nuova manifestazione a Genova degli infermieri e del personale sanitario. A promuoverla il sindacato Nursing Up. L’appuntamento è per venerdì 4 dicembre sotto la sede della Prefettura. Lo slogan della protesta è “Basta togliere ai lavoratori” inteso come “togliere riposi, togliere ferie, togliere il diritto a denunciare la situazione di disorganizzazione e di croniche carenze, togliere la dignità della persona prima ancora di quella del professionista”.

“E tristemente noto – spiega Enrico Boccone, segretario regionale del Nursing Up Liguria – che i contagi degli operatori siano ormai fuori controllo e purtroppo le soluzioni delle Regioni e delle Aziende sono inadeguate e manchevoli. Dopo varie iniziative a livello locale, il 15 ottobre migliaia di infermieri italiani hanno manifestato a Roma ed il successivo 2 novembre sono stati costretti a scioperare per 24 ore. Un timido segnale di valorizzazione della nostra professione è arrivato solo da parte del Ministro della Salute, attraverso il riconoscimento di una indennità professionale che tuttavia, non essendo sostenuta da adeguati finanziamenti, ci lascia profondamente amareggiati e delusi”.

“Si tratta di una lotta che – continua il segretaio del Nursing Up -, siamo determinati a portare avanti anche sino alla proclamazione di ulteriori 48 ore di sciopero nazionale, se fosse necessario, e proprio per questo ci stiamo coordinando con i colleghi operanti nelle altre regioni italiane”.Servono azioni risolutive.