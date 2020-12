Genova. Questa volta le voci sono state confermate. Davide Ballardini è il nuovo allenatore del Genova.Lo annuncia la società con un breve comunicato sul proprio sito web, senza specificare il tipo di contratto.

Il tecnico torna sulla panchina rossoblù dove ha già allenato in tre precedenti esperienze, nel corso delle stagioni 2010/11, 2012/13, 2017/18 e 2018/19.

La vicenda di Ballardini al Genoa inizia con la sostituzione di Gian Piero Gasperini. La squadra finì il campionato al decimo posto, ma l’allenatore non vene riconfermato.

A gennaio 2013 il ritorno al posto di Luigi Delneri. Salvezza ottenuta, ma nessuna gratitudine: al suo posto Liverani.

Nel 2017 invece sostituì Ivan Juric: altra salvezza e stavolta anche la riconferma. Tuttavia il rapporto con il presidente Enrico Preziosi non decollò neanche in questo caso: nell’ottobre 2018 l’esonero dopo che il presidente lo aveva definito “scarso” e incapace di mettere i giocatori in campo.

Ballardini questa mattina si è presentato al Signorini e, dopo essersi fatto misurare la temperatura (36.4), ha discusso con la Società i termini dell’accordo.

Nello staff il vice sarà Carlo Regno, collaboratore tecnico Stefano Melandri.

Il nuovo mister dirige il primo allenamento oggi pomeriggio in vista del delicato match contro lo Spezia.