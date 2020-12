Avegno. Una grossa frana si è abbattuta nelle prime ore del mattino sulla strada che porta a Pietrafitta, frazione di una sessantina abitanti nel comune di Avegno, nell’entroterra di Recco. Sono rimasti tutti isolati fino a quando la strada è stata riaperta a senso unico alternato in tarda mattinata.

I detriti hanno occupato completamente la carreggiata impedendo il passaggio dei mezzi. A provocare il movimento franoso, probabilmente, è stata la pioggia incessante caduta negli ultimi giorni su un terreno già instabile.

Foto 2 di 2



L’allarme è scattato intorno alle 5.30, quando è partita la prima segnalazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, pronti a intervenire per liberare un passaggio d’emergenza, i carabinieri di Uscio e di Santa Margherita e il sindaco Franco Canevello.

“Ci siamo attivati subito coi nostri mezzi per cercare di aprire la strada almeno a senso unico – aveva spiegato il primo cittadino – ma la frana è piuttosto impegnativa. Abbiamo allertato la sala operativa della protezione civile, ma al momento non è necessario il loro intervento”. Ora procedono i lavori per rimuovere tutti i detriti.

Un’altra frana ha interessato le alture di San Colombano Certenoli, nell’entroterra del Tigullio, ma la situazione si è risolta nel giro di poche ore.