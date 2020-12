Autotrasporto, venerdì protesta davanti alla sede di Aspi a Sampierdarena

Genova. Un presidio per manifestare le criticità sofferte a causa della nevicata dei giorni scorsi, che ha prodotto gravi disagi alla categoria.

Lo ha annunciato l’osservatorio ligure per la logistica per venerdì 12 dicembre dalle 10 davanti alla direzione del primo tronco di Autostrade all’ingresso di Genova Ovest.

“Le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, costituenti l’Osservatorio dell’autotrasporto, preannunciano sin da ora che verrà richiesto un incontro in Prefettura al fine di rappresentare le proprie ragioni a chiarimento di quanto Autostrade ha dichiarato – si legge nella nota – nonché per richiedere interventi urgenti alle problematiche emerse nella prima nevicata sul territorio, soluzioni indispensabili affinché l’Autotrasporto, con i loro autisti e aziende non si possano ritrovare nelle stesse condizioni del 4 dicembre 2020 a fronte di altre eventuali nevicate.