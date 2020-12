Autostrade, il tribunale del riesame revoca gli arresti domiciliari per Castellucci

Genova. Sono stati revocati gli arresti domiciliari per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e Atlantia. Lo ha deciso il tribunale del riesame accogliendo la richiesta avanzata dall’avvocato Carlo Longari.

Castellucci era stato arrestato lo scorso 11 novembre nell’ambito di un’inchiesta parallela a quella sul crollo di ponte Morandi che riguarda la manutenzione delle barriere fonoassorbenti sulla rete di Aspi in Italia. Insieme a lui sono indagati anche due ex top manager dell’azienda, l’allora direttore delle manuntenzioni Michele Donferri Mitelli (per lui invece sono confermati i domiciliari) e Paolo Berti che era responsabile delle operazioni.

Misure interdittive per un anno invece per Stefano Marigliani, ex direttore del Primo Tronco di Genova da maggio passato ad altra azienda, Paolo Strazzullo, responsabile delle Ristrutturazioni pianificate e Massimo Meliani che teneva i rapporti con i fornitori. Questi ultimi due, ancora dipendenti di Aspi, sono già stati sospesi come riportato da una nota della società.