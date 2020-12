Genova. Le autostrade genovesi, nella loro interezza, sono tornate alla ‘normalità’ con tutte le tratte nuovamente percorribili da tutte le categorie di mezzi: decaduti tutti i divieti temporanei dovuti alle intense nevicate delle scorse ore, al momento, non si registrano criticità di sorta per la viabilità.

Dopo una notte di lavori, infatti, sia la A7 che la A26, sono state messe in sicurezza con lo spazzamento delle carreggiate dalla neve caduta nelle scorse ore, a cui è seguita la consueta salatura contro il ghiaccio, che adesso rimane il principale pericolo per chi attraversa i tratti appenninici, sia di giorni che di notte.

Foto 2 di 2



Inoltre, per effetto del decreto ministeriale del 4 dicembre, anche se domenica, il divieto di circolazione per i mezzi con massa complessiva sopra le 7,5 tonnellate è sospeso, e lo sarà anche per le giornate festive dell’8, 13, 20, 25, 26 e 27 dicembre.

Tornano quindi a circolare per e da Genova i mezzi pesanti, ma lo strascico di polemiche non si ferma: dopo l’attribuzione incrociata di responsabilità tra Aspi e gli autotrasportatori, Assoutenti ha deciso di depositare in procura un esposto per disastro colposo.

.