Autostrada A10, ancora un incidente: auto contro moto, centauro in codice rosso al San Martino

Genova. Una mattinata da dimenticare, l’ennesima, per le autostrade genovesi: dopo l’incidente tra Arenzano e Varazze, un nuovo ferito grave è stato soccorso dai medici del 118.

Si tratta di un centauro, caduto dopo uno scontro contro un’auto avvenuto poco dopo le 13 sulla A10, tra Pegli e Pra’, in direzione ponente: l’uomo è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso.

Al momento non sono chiare le dinamiche dell’incidente, sul porto anche la polizia stradale per i rilievi del caso. Non si registrano particolari criticità per il traffico.