Genova. Un auto, per cause ancora da chiarire, ha urtato violentemente contro il guardrail su una rampa del nodo di San Benigno. Per fortuna non si registrano feriti, ma “solo” forti disagi per la viabilità, con lunghe code che si stanno riverberando anche sulla viabilità ordinaria.

Viabilità già critica per una nuova giornata di passione a causa del grande volume di traffico in tutta la zona del centro cittadino, preso d’assalto per la corsa ai regali. La polizia locale segnala forti rallentamenti in zona Brignole, dove la viabilità è pesantemente limitata dai cantieri per la copertura del Bisagno: ci sono code in via Cadorna e in zona piazza delle Americhe, che incolonnamenti che arrivano fino a via Tolemaide e Corso Sardegna. Disagi anche in piazza Giusti per la grande quantità di traffico veicolare.

Foto 2 di 2



Criticità anche in sopraelevata, dove un mezzo in avaria sta rallentando il traffico per chi è diretto a Levante: l’autovettura si è fermata all’altezza di Di Negro, creando disagi anche per la viabilità del nodo di San Benigno. A Sampierdarena via Stennio è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco sul posto per un cornicione pericolante.