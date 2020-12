Auto finisce fuori strada e precipita per 5 metri, un giovane grave al San Martino

San Colombano Certenoli. Grave incidente ieri sera a Cichero, sulle alture della val Fontanabuona, dove l’auto guidata da un giovane è finita fuori strada ed è precipitata in una scarpata di cinque metri. L’allarme è scattato poco dopo le 20.

A bordo c’era un giovane di circa trent’anni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Chiavari e i soccorritori della Croce Bianca di Mezzanego insieme ai carabinieri. L’uomo è stato estratto dall’abitacolo con diversi traumi. È stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica, ma sembra comunque escluso che fossero coinvolti altri veicoli nell’incidente. I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza del mezzo finito nella scarpata.