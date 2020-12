Aurelia chiusa per mareggiata: traffico interdetto tra Sestri Levante e Lavagna

Genova. A causa di una forte mareggiata, la statale 1 “Via Aurelia” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 475,300, tra Sestri Levante e Lavagna.

Il provvedimento, che interessa la viabilità all’altezza di galleria Sant’Anna, è stato adottato in via precauzionale a tutela della circolazione lungo il tratto. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione della viabilità.

Secondo le previsioni meteorologiche l’intensità del mare dovrebbe aumentare fin dalle prossime ore, arrivando al culmine questa notte. Domani ancora allerta meteo, gialle, per tutto il Tigullio, dalle 6 alle 18.