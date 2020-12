Atp, niente corse a Natale e Capodanno e pesanti modifiche al servizio fino al 7 gennaio

Genova. Niente corriere a Natale e Capodanno. Questa la decisione di Atp a seguito del nuovo decreto legge dello scorso 18 dicembre che ha imposto il lockdown a tutto il paese per le prossime giornate di festa.

Ma non solo, per tutti gli altri giorni il servizio sarà ridotto, adottando l’orario festivo per adeguarsi alla norma che ha istituito la zona rossa nelle giornate festive e prefestive e la zona arancione nelle giornate feriali sino al 7 gennaio.

Atp ha comunicato anche l’intensificazione del servizio di sanificazione e igienizzazione dei mezzi con affidamento alla ditta Ecoclean di Chiavari, che si è aggiudicata l’appalto. “I bus sono stati e saranno sempre igienizzati quotidianamente nelle rimesse, con prodotti specifici a base di cloro e di sali quaternari di ammonio – si legge nel comunicato stampa che annuncia le modifiche – L’attività è ulteriormente intensificata durante lo svolgimento del servizio, con personale Atp che raggiunge i veicoli ai capolinea durante le soste, per disinfettare le parti di contatto quali mancorrenti, pulsanti, maniglie, profilature sedili, sostegni, cruscotto, volante di guida”.

Ecco, giorno per giorno come sarà il servizio:

23 dicembre zona gialla – ultimo giorno di servizio invernale feriale

scolastico

24 dicembre zona rossa – servizio invernale feriale non di scuola

25 dicembre zona rossa – nessun servizio

26 dicembre zona rossa – servizio invernale festivo

27 dicembre zona rossa – servizio invernale festivo

28 dicembre zona arancione – servizio invernale feriale non di scuola

29 dicembre zona arancione – servizio invernale feriale non di scuola

30 dicembre zona arancione – servizio invernale feriale non di scuola

31 dicembre zona rossa – servizio invernale feriale non di scuola

1 gennaio zona rossa – nessun servizio

2 gennaio zona rossa – servizio invernale feriale non di scuola

3 gennaio zona rossa – servizio invernale festivo

4 gennaio zona arancione – servizio invernale feriale non di scuola

5 gennaio zona rossa – servizio invernale feriale non di scuola

6 gennaio zona rossa – servizio invernale festivo

7 gennaio zona gialla – primo giorno di servizio invernale feriale

scolastico.