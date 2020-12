Assalto alle riviere e cantieri, è subito coda in autostrada: tutti fermi in A10, A12 e A26

Genova. Si chiude all’insegna delle code in autostrada la domenica di bel tempo in Liguria, complici da un lato il traffico aumentato con molti turisti arrivati anche dalle regioni vicine che sono passate in zona gialla, e dall’altra i soliti cantieri con annessi restringimenti di carreggiata.

In A12 si registrano fino a 6 chilometri in direzione Genova tra Recco e Genova Nervi a causa di un cantiere in corrispondenza del casello. Per lo stesso motivo si sono fermati 2 chilometri di coda tra Chiavari e Rapallo, sempre in direzione Genova.

In A26 coda di un chilometro tra il bivio A10/A26 e Masone ancora per via dei lavori. A valle di questa situazione, si registrano altri 4 chilometri in A10 tra Arenzano e il bivio A10/A26 e poi un altro chilometro tra il bivio stesso e Pra’.

Code e rallentamenti a tratti si registrano anche in Aurelia tra Camogli e Bogliasco.