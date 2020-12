Asilo musicale, anche la ministra Azzolina si complimenta con il M5s a Tursi

Genova. “Ieri, a sorpresa, ho ricevuto una telefonata della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che voleva complimentarsi con il gruppo M5S del Comune di Genova per il progetto che riguarda l’istituzione del primo “asilo musicale” a Genova, nel quale suonare, cantare e fare musica fin da piccolissimi”, lo afferma il capogruppo del M5s a Tursi Luca Pirodini.

Martedì scorso l’aula rossa del consiglio ha votato all’unanimità una mozione che impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi per aprire una o più classi sperimentali negli asili comunali cittadini.

“La Ministra Azzolina ci ha fatto sapere che seguirà con attenzione lo sviluppo del progetto. Non possiamo che ringraziare la Ministra per l’attenzione rivolta al lavoro del nostro gruppo. Ne siamo onorati e proseguiamo il lavoro con ancora più forza e determinazione. Questo per noi è il MoVimento 5 Stelle!”, conclude Pirondini.