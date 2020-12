Anziano investito da un’auto sulle strisce pedonali, è in fin di vita al San Martino

Santa Margherita Ligure. Grave incidente questa mattina nella cittadina del Tigullio all’incrocio tra via Luisito Costa e via XXV Aprile, davanti alla macelleria Gianello. Un uomo di circa 75 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, l’autista della macchina stava svoltando da via Costa quando non si sarebbe accorto dell’uomo che aveva già iniziato a percorrere l’attraversamento in via XXV Aprile.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Rapallo con l’automedica. L’anziano pedone, incosciente e intubato, è stato trasportato in massima urgenza all’ospedale San Martino di Genova con l’elicottero dei vigili del fuoco. Le sue condizioni sono molto serie.

In corso le indagini per accertare l’esatta dinamica.