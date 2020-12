Ansaldo si aggiudica commessa da 50 milioni per un mega turbina a gas

Genova. Ansaldo Energia si è aggiudicata un contratto per la fornitura di una turbina a gas AE64.3A da 80 MW e il relativo contratto di manutenzione per un valore di circa 50 milioni di Euro in Polonia con il cliente Synthos, azienda chimica leader nella produzione di gomme e polimeri.

La turbina, parte di un impianto a ciclo combinato, verrà installata nello stabilimento di Oswiecim, in sostituzione di vecchie caldaie a carbone. Entrando in funzione garantirà la produzione di energia elettrica e vapore di processo richiesti dall’impianto oltre che di calore per il teleriscaldamento locale.

Questa azione si pone nel quadro del nuovo capacity market polacco, ma soprattutto nell’ambito del Coal phase out dell’Unione Europea, che prevede, per rimanere all’interno dell’accordo sul clima di Parigi, lo spegnimento di almeno un quarto degli impianti a carbone entro la fine del 2020 e di un altro 47% entro il 2025.

Ansaldo Energia, già presente sul mercato degli impianti cogenerativi in Polonia con le sue turbine a gas, è stata scelta per la sua capacità di adattarsi alle richieste del mercato locale e in particolar modo per l’affidabilità della sua turbina a gas AE64.3A, indispensabile per evitare perdite nella produzione dello stabilimento, dovute a interruzione di vapore.