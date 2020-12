Anche Meike Ye invita a vaccinarsi contro il Covid: “Prima lo facciamo, prima torniamo alla normalità”

Genova. Meike Ye è un giovanissimo blogger genovese. Molto noto in città e sui social – il suo sogno è quello di diventare un giornalista e lo insegue attraverso il suo blog di condivisione notizie Genova2000 – è fisicamente scomparso dai radar da ormai diversi mesi. Lui, che non perdeva una conferenza stampa, un taglio del nastro, un grande evento, non ha più potuto uscire di casa a causa della pandemia.

Ed è proprio Meike, Mei come lo conoscono tutti, a lanciare oggi, nel Vaccine Day un appello affinché tutti, ma proprio tutti, aderiscano alla campagna di vaccinazione.

“Dalla fine di febbraio 2020 sono rimasto a casa perché mia mamma vuole proteggermi dal contagio – racconta spiegando che di fatto le uscite sono limitate a poche eccezioni e che per mesi non ha messo il naso fuori di casa – quando andiamo a salutare gli amici o vado allo stage mi accompagna la mia famiglia”. Per le persone con alcune fragilità restare isolati è stata una necessità, specialmente durante la prima e la seconda ondata, ma non per questo meno difficile.

“Per questo da giovane blogger di Genova e da gran comunicatore voglio invitare tutta la popolazione a vaccinarsi, quando sarà il proprio turno – sottolinea Meike Ye – prima ci vacciniamo e prima torniamo alla normalità – che aggiunge – e non vorrei sentire polemiche, offese o altro sulla vaccinazione Covid-19. Invito tutta la cittadinanza ad ascoltare i consigli dei medici e delle istituzioni”.