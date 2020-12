Amt, lunedì 7 dicembre chiuse alcune biglietterie

Genova. Amt informa che lunedì 7 dicembre le biglietterie di via Bobbio 250r, stazione metro Brignole, via Avio 9r e l’esattoria (via Bobbio 252r) non saranno operative.

Sarà invece aperta al pubblico la biglietteria AMT Point (Palazzo Ducale) con il consueto orario continuato, dalle ore 8.15 alle ore 16.00. Attivo anche il call center (848 000 030) dalle 8.15 alle 16.30.

La biglietteria di Manin della ferrovia Genova – Casella resterà chiusa; sarà garantita la sola vendita di titoli di viaggio FGC (biglietti ordinari 1 corsa e per residenti.) presso il capotreno.

Si ricorda che biglietti e abbonamenti AMT si possono acquistare sul sito www.amt.genova.it e presso le rivendite convenzionate. Il biglietto AMT si può acquistare anche tramite APP e via SMS.

Per tutte le informazioni www.amt.genova.it