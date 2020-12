Amt, guasto per la funicolare Zecca – Righi: attivato servizio bus sostitutivo

Genova. Un guasto all’impianto ha bloccato la funicolare Zecca – Righi, il cui servizio quindi risulta al momento sospeso per permettere ai tecnici di Amt di provvedere all’intervento.

L’episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 10, e Amt ha attivato immediatamente le linee sostitutive F1 e F2, che portano al Righi,per sopperire al disservizio.

La linea F1, che collega piazza Bandiera al Righi (funicolare) con transito in corso Carbonara, Oregina e via Costanzi, è in servizio dalle 6.45 alle 20.15; la linea F2, che collega piazza Bandiera a San Simone con transito in corso Carbonara e via Piaggio, è in servizio dalle 6.25 alle 21.20.