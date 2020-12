Alluvione Sardegna, Di Muro (Lega): “Provvedimento includa Piemonte e Liguria

Roma. “Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa annuncia un decreto legge sul dissesto idrogeologico. Lo invito a tenere conto nel provvedimento di tutti i territori che hanno vissuto tali tragedie, comprese Regioni come la Liguria e il Piemonte, che finora hanno avuto solo briciole e neanche una promessa di ristoro per privati, imprese e Comuni oltre alle somme per le urgenze”. Lo afferma in una nota Flavio Di Muro, deputato ligure della Lega.

“Siamo vicini al popolo sardo e ci auguriamo per i sardi e per tutta Italia che questo decreto tenga veramente conto delle richieste di Regioni e Comuni” aggiunge

“Non è accettabile – conclude il deputato del Carroccio dimenticare i territori il giorno dopo le tragedie e i morti”.