Genova. Il primo dell’anno sarà quest’anno imbiancato. Come da previsioni dei giorni scorsi l’Arpal ha emesso un’allerta meteo per neve per la giornata di domani.

Secondo quanto previsto dall’avviso Arpal, a mezzanotte scatterà l’allerta gialla sui versanti padani di ponente, cioè Valle Stura e Orba, che diventerà arancione alle 12, mentre su Genova, Savona e Imperia partirà gialla dalle 6 di domani mattina, 1 gennaio 2021 per l’entroterra.

Su Genova città sarà gialla da mezzogiorno fino a mezzanotte, mentre per l’interno del genovesato diventerà arancione dalle 12 fino al giorno successivo. Per quanto riguarda i versanti padani di levante, cioè Val D’Aveto, Scrivia e Trebbia, l’allerta neve scatterà gialle alle 6 di mattina, per poi diventare arancione alle 15.