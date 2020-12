Allerta neve, Bucci: “Pochissime criticità, il piano ha funzionato”

Genova. “E’ stato fatto tutto ciò che prevedeva il piano neve anche per quanto riguarda le salature”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della presentazione degli eventi di Capodanno.

A chi ha criticato la mancata salatura di alcune strade, il sindaco ha ricordato che “stanotte pioveva e non si può mettere una salatura quando piove perché viene lavata via”. I problemi hanno riguardato in particolare alcune zone del ponente e della Valpolcevera.

Il sindaco parla di una situazione sotto controllo: “Ci sono state soltanto pochissime situazioni critiche e non nei percorsi che sono garantiti dal piano neve – ha detto – in ogni caso l’allerta che è stata diramata ieri è stata la prova che il piano neve funziona. Cè sempre spazio per migliorare e miglioreremo”.