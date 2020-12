Allenamento in diretta con Criscito per aiutare la Comunità di Sant’Egidio

Genova. Un “workout”, per usare una parola che ormai va tanto di moda oggi, in diretta da remoto con Domenico Criscito per uno scopo benefico: aiutare le famiglie in difficoltà a trascorrere un Natale meno povero.

Period, progetto editoriale impegnato nell’inclusività e nella responsabilità sociale ha lanciato un’iniziativa benefica in collaborazione con Comunità di Sant’Egidio Liguria e il centro di fisioterapia Healthy Form.

L’obiettivo è raccogliere fondi affinché il sempre più grande numero di nuovi poveri che la pandemia ha contribuito a creare non sia costretto a saltare il Natale.

#AllenatiAlMeglio è una campagna di raccolta fondi social interamente finanziata dallo stesso Criscito attraverso cui, chi farà una donazione, avrà la possibilità di partecipare a un allenamento da remoto con Domenico Criscito e interagire in diretta con lui. L’importo raccolto sarà trasformato dalla Comunità di Sant’Egidio in buoni spesa da utilizzare nei supermercati Basko, altra realtà che ha aderito all’iniziativa.