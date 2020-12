Al Rina dieci milioni da UniCredit per la digitalizzazione

Genova. Rina ha definito con UniCredit un’operazione di finanziamento da 10 milioni di euro, assistita dalle garanzie rilasciate dal Fondo centrale di garanzia nell’ambito delle misure previste dal decreto Liquidità.

Tale azione è finalizzata a sostenere un ampio piano di medio termine che il player globale di ingegneria, consulenza e certificazione ha definito e sta realizzando in termini di rinnovamento tecnologico per tutte le proprie aree di business e che prevede il consolidamento degli obiettivi di investimento riguardanti la digitalizzazione dei servizi offerti ai clienti, dei software gestionali e l’avanzamento tecnologico sulla sicurezza informatica.

Il finanziamento nasce dall’impegno di UniCredit a sostenere gli investimenti e lo sviluppo della multinazionale italiana e da una collaborazione pluriennale che vede Rina nel ruolo di business partner del gruppo bancario su valutazioni e analisi tecniche in diversi settori: dallo shipping all’energy fino all’immobiliare.

“Questa operazione è un altro tassello che contribuisce alla crescita del nostro gruppo e in UniCredit abbiamo trovato un partner non solo prestigioso, ma che condivide realmente la nostra vision e con cui potremo consolidare i driver del nostro piano strategico – dichiara Francesca Bognin, Chief Financial Officer del Rina – vogliamo continuare a collaborare bilateralmente, sicuri che il know how di entrambi potrà portare questa partnership ancora più lontano”.

“Più che mai in questa fase di emergenza – rimarca Fabrizio Simonini, Regional Manager Nord Ovest UniCredit – garantiamo il nostro sostegno a favore del nostro tessuto imprenditoriale, che si pone obiettivi di crescita e sviluppo sostenibili. Con questa operazione vogliamo dare supporto e rafforzare la partnership con una realtà imprenditoriale dinamica, innovativa, resiliente e orgogliosamente proiettata verso il futuro con un virtuoso percorso di crescita. Questa operazione conferma inoltre la piena operatività di UniCredit su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto Liquidità”.