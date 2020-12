Addio 2020, il messaggio di fine anno del sindaco Bucci è un grazie ai dipendenti di Comune e partecipate

Genova. Un ringraziamento ai lavoratori della complessa macchina comunale, nell’anno più complicato della storia recente. Così il sindaco di Genova Marco Bucci ha voluto dedicare il messaggio di fine anno ai dipendenti del Comune e delle aziende partecipate, con un video e un post sui social network.

“Il 2020 è stato l’anno più difficile e un ringraziamento particolare lo voglio fare a tutti i dipendenti del Comune di Genova e delle società partecipate. A nome mio, della giunta comunale e di tutta la città”, scrive.

“Grazie al loro impegno quotidiano, al senso del dovere e all’amore per la nostra meravigliosa Genova, hanno garantito tutti i servizi essenziali a ogni genovese in momenti di grande emergenza.

La città sa che anche per il 2021 potrà contare su di loro! Buon anno nuovo”, conclude il primo cittadino.