A tu per tu con mister Roberto Varlani

A tu per tu con Roberto Varlani, Una chiacchierata con il responsabile tecnico ed organizzativo dell’Acd Sammargheritese 1903, società calcistica la cui prima squadra disputa il campionato di Promozione ligure. Ex calciatore, allenatore col patentino Uefa B, Varlani ha allenato nei settori giovanili di G.Mora, Sant’Olcese, Anpi Sport E. Casassa, Ligorna, Serra Riccò, Culmvpolis. In seguito ha guidato le prime squadre di Corniglianese, Voltrese Vultur, Cffs Cogoleto, le giovanili del Borgorosso Arenzano, ed ancora le prime squadre di Anpi Sport E. Casassa, San Desiderio e Borzoli. È stato direttore generale del Borzoli e in seguito responsabile tecnico anche in Goliardicapolis e Golfo Paradiso PRCA.

Roberto Varlani ci parla del suo attuale ruolo nella società di Santa Margherita Ligure, esaminando la situazione presente ed evidenziando gli obiettivi relativi al futuro, e ripercorre le tappe più significative della sua lunghissima avventura nel mondo del calcio.